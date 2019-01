Smoothie de yogurt y seis frutas Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Yogurt sabor fruta con plátano, papaya, piña, melón, uvas y jugo de naranja, licuados con hielo. Esta bebida le encanta a los niños. Ingredientes 2 plátanos, pelados y en trozos

1 taza de papaya en cubos (opcional)

1 taza de piña en cubos

1 taza de melón verde en trozos

1 taza de uvas sin semilla (opcional)

3 cubos de hielo (opcional)

2 botecitos (150 gramos cada uno) de yogurt sabor frutas

1. Coloca los plátanos, papaya, piña, melón, uvas, hielo y yogurt dentro del vaso de una batidora. Agrega el jugo de naranja, tapa y licua hasta tener un puré suave. Si te parece demasiado espeso, agrega más jugo de naranja hasta obtener la consistencia deseada.

