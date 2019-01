Ponche de piña sin alcohol Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 15 Nieve de piña, jugo de piña y refresco sabor lima-limón. Este ponche es ideal para fiestas infantiles o baby showers. Ingredientes 4 tazas de jugo de piña

2 litros de nieve de piña

1 litro de refresco sabor lima-limón Cómo hacerlo 1. Coloca la nieve de piña en una ponchera grande. Agrega el jugo de piña y el refresco. No dejes de revolver mientras agregas el refresco para evitar que la espuma suba demasiado. Sirve inmediatamente.

