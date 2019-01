Mojito virgen Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 14 Agua mineral con nieve y jugo de limón endulzados con un jarabe de hierbabuena. Un mojito para niños de todas las edades. Si lo deseas, puedes macerar más hierbabuena en los vasos. Ingredientes 2 tazas de agua

1 1/2 tazas de eazúcar blanca

2 tazas de hojas de hierbabuena, picadas

2 tazas de nieve de limón, suavizada

1 taza de jugo de limón

1 taza de agua

8 tazas de agua mineral

Coloca 2 tazas de agua y azúcar en un recipiente y calienta a potencia alta dentro del microondas durante 5 minutos. Incorpora la hierbabuena y el agua y déjala remojar durante 5 minutos. Cuela y desecha las hojas de hierbabuena. Reserva el jarabe. 2. Mezcla la nieve de limón, jugo de limón y 1 taza de agua en una jara grande. Incorpora el jarabe de hierbabuena y el agua mineral. Sirve en vasos con hielo y adorna con rebanadas de limón.

