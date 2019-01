Salsa para carnes Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una salsa espesa y ligeramente dulce que realzará el sabor de cualquier filete o bistec asado. La mermelada de frambuesa le da un toque único y especial a esta salsa que es muy común en Estados Unidos e Inglaterra. Ingredientes 2 cucharadas de mermelada de frambuesa

2 cucharadas de azúcar mascabado

2 cucharadas de salsa inglesa

2 cucharadas de puré de tomate

2 cucharadas de vinagre de malta

5 gotas de salsa picante de botella

Mezcla la mermelada de frambuesa, azúcar mascabado, salsa inglesa, puré de tomate, vinagre de malta, salsa picante, sal y pimienta en una cacerola. Calienta a fuego alto hasta que empiece a hervir, reduce el fuego a bajo y deja que hierva muy suavemente durante 10 minutos o hasta que se haya espesado.

