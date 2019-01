Salsa de fresa sencilla Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 El azúcar ayuda a que las fresas suelten el jugo, dando como resultado una salsa dulce naturalmente apetitosa. Sírvela sobre pasteles, helado, hot cakes o con yogurt o crema batida. Ingredientes 1 1/4 kilos de fresas, limpias y rebanadas

100 gramos de azúcar blanca Cómo hacerlo 1. Coloca las fresas en un tazón grande. Espolvorea el azúcar uniformemente sobre las fresas y revuelve para cubrirlas bien. Deja reposar a temperatura ambiente durante 10 minutos, moviendo de vez en cuando. Tapa y refrigera hasta el momento de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.