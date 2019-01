Auténtico chimichurri argentino Tiempo Total 2 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Una salsa argentina auténtica y fácil de preparar con diferentes hierbas y un toque de limón. Sírvela sobre un buen corte de carne. Ingredientes 1/2 taza de aceite de oliva

2 cucharadas de jugo de limón amarillo

1 cucharadita de ajo picado finamente

1/3 taza de echalote picado finamente

1/3 taza de albahaca fresca picada

1 cucharadita de tomillo finamente picado

1 cucharadita de orégano fresco picado

Mezcla el aceite y jugo de limón con el ajo, echalote, albahaca, tomillo y orégano. Sazona con sal y pimienta. Deja que la mezcla repose a temperatura ambiente durante por lo menos 2 horas antes de servir. Para conservar este chimichurri debes refrigerarlo.

