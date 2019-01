Salsa y ensalada de fresa y mango Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Una ensalada/salsa de frutas frescas muy original con un toque de vinagre balsámico y jugo de limón. Sírvela con carnes o como postre. Ingredientes 30 ml de vinagre balsámico

160 ml de jugo de naranja

60 ml de jugo de limón amarillo

30 ml de jugo de limón sin semilla

2 mangos frescos, picados

Mezcla el vinagre balsámico, el jugo de naranja, el jugo de limón amarillo y limón sin semilla en un tazón grande. Incorpora el mango y las fresas y revuelve bien. Deja que la mezcla repose por lo menos 20 minutos antes de servir.

