Salsa de malvavisco para helado Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 16 Prueba esta salsa de malvavisco con leche y vainilla sobre tus helados. También se lleva bien con cierto tipo de pasteles. Ingredientes 3/4 taza de azúcar

1 cucharada de miel de maíz

2 1/2 cucharadas de mantequilla

1/4 taza de leche

240 gramos de malvaviscos, picados

2 cucharadas de agua

1. Coloca el azúcar, miel de maíz, mantequilla y leche en una cacerola. Calienta a fuego bajo, moviendo constantemente, hasta que el azúcar se haya disuelto. Deja que empiece a hervir y reduce el fuego a lo más bajo para que hierva suavemente durante 5 minutos. 2. Mientras, calienta los malvaviscos con el agua a baño María, hasta que se derritan. Ya derretidos, incorpóralos a la miel caliente, moviendo hasta tener una mezcla uniforme. Retira del fuego, agrega la vainilla y mezcla bien.

