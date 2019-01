Salsa barbecue Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 12 Esta salsa barbecue es una mezcla de condimentos, especias y salsas, diseñada para darle a tus costillas y carnes ese sabor ahumado, dulce y ligeramente picante que estás buscando. Ingredientes 1/2 taza de salsa cátsup

1/2 taza de agua

2 cucharadas de melaza

2 cucharadas de salsa inglesa

1 cucharada de vinagre de vino blanco

1 cucharada de mostada dijon 1 cucharada de azúcar mascabado

1/2 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de salsa picante de botella

1/4 cucharadita de ajo en polvo

1/4 cucharadita de pimienta negra recién molida Cómo hacerlo 1. Coloca todos los ingredientes dentro de una cacerola pesada y mézclalos bien con un batidor de globo. Calienta a fuego medio hasta que empiece a hervir, luego reduce el fuego a bajo. Sigue cocinando, sin dejar de mover, durante otros 10 minutos. Retira del fuego y deja enfriar por completo. Vierte dentro de frascos de vidrio y refrigera, sin tapar, durante 8 horas o toda la noche. Esto permitirá que los sabores se incorporen y reducirá el sabor del vinagre. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

