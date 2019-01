Salsa blanca fácil Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Una salsa de mantequilla y leche que se espesa gracias a la harina. Utiliza esta salsa como ingrediente de otras recetas. Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de harina de trigo

1 taza de leche Cómo hacerlo 1. Derrite la mantequilla en una cacerola chica a fuego medio. Agrega la harina y revuelve para integrar bien. Luego agrega la leche y cocina, moviendo constantemente, hasta que la mezcla se haya espesado. Agrega más leche si prefieres una salsa menos espesa.

