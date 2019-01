Pesto con espinacas y chile Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 24 Las espinacas y el chile en polvo le dan un toque diferente a esta receta de pesto. Pruébalo sobre tu pasta favorita o en sándwiches vegetarianos. Ingredientes 1 1/2 tazas de hojas de albahaca (comprimidas)

1 taza de espinacas (comprimindas)

1/2 taza de perejil fresco

5 dientes de ajo, esprimidos

1/2 taza de nueces tostadas

1 cucharada de ralladura de limón

1/2 limón, su jugo 1 taza de queso parmesano rallado

1/2 taza de queso pecorino romano rallado

1/2 cucharadita de chile en polvo

1 cucharadita de sal marina

1 cucharadita de pimienta negra recién molida

1. Coloca todos los ingredientes, excepto el aceite de oliva, en un procesador de alimentos hasta que estén bien integrados. Con el procesador de alimentos prendido, agrega poco a poco el aceite hasta que la mezcla forme una pasta.

