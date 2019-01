Salsa barbecue con café Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 40 El café le da a esta salsa barbecue un sabor especial que se lleva muy bien con costillas de res... aunque te gustará tanto que la pondrás en todo tipo de carne. Ingredientes 2 tazas de cebolla picada

1 taza de café negro cargado

1 taza de salsa cátsup

1 taza de salsa inglesa

1/2 taza de azúcar mascabado 1/2 taza de vinagre de manzana

1/4 taza de chiles serranos, picados finamente

3 cucharadas de chile en polvo

6 dientes de ajo, finamente picados

1. Mezcla dentro de una olla la cebolla, café, cátsup, salsa inglesa, azúcar mascabado, vinagre de manzana, chiles, chile en polvo, ajo y sal hasta que el azúcar se haya disuelto. Coloca sobre la estufa a fuego medio, deja que suelte el hervor y reduce el fuego para que hierva suavemente durante 30 minutos. 2. Vierte la mezcla dentro del vaso de la licuadora, asegurándote de no llenarlo más de la mitad. Cubre la tapadera de la licuadora con una toalla de cocina y enciende con cuidado la licuadora. Licua hasta hacerla puré. Repite el procedimiento hasta terminar con los ingredientes. Vierte la salsa dentro de un frasco de vidrio con tapadera y mantenla en refrigeración.

