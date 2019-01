Agua fresca de melón con leche Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Puré de melón chino con agua, azúcar y un poco de leche. Esta bebida tiene un aire similar al de la horchata, pero con mucho más sabor. Ingredientes 1 melón chino, cortado a la mitad y sin semillas

1/2 taza de azúcar blanca

2 tazas de leche

Ralla el melón con un tenedor dentro de una jarra grande, asegurándote de que no se tire ni el jugo ni la pulpa. Incorpora el azúcar y mezcla, machacando los trozos grandes de melón. Incorpora la leche y el agua. Sirve bien fría.

