Refresco de jengibre (ginger ale) Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Mucho mejor que el refresco comercial. Es simplemente agua con raíz de jengibre, azúcar, jugo de limón y levadura. Ingredientes 1 1/2 cucharadas de raíz de jengibre

1 taza de azúcar

1/4 cucharadita de levadura seca

1 limón, su jugo

Lava una botella de re refresco de 2 litros y pon ahí el jengibre, azúcar, levadura y jugo de limón. Llena con agua. Cierra la tapadera lo más apretado posible. Agita vigorosamente y deja reposar a temperatura ambiente hasta que la botella esté tan dura que no la puedas oprimir, aproximadamente 2 días. Refrigera y cuela bien antes de servir.

