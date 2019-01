Licuado efervescente de chocolate Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Jarabe de chocolate, leche y agua mineral. Esta bebida, originaria de New York, es una especie de malteada ligera sin el helado de chocolate. Ingredientes 1/2 taza de agua mineral

1/2 taza de leche

Jarabe de chocolate al gusto Cómo hacerlo 1. Vierte primero el agua mineral dentro de un vaso, luego agrega la leche y el jarabe de chocolate. Mezcla hasta que este último se disuelva perfectamente.

