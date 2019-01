Limonada mineral con té verde Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Jugo de limón con agua mineral y té verde se unen para refrescarte y mantenerte activo a través de esta limonada. Ingredientes 2 tazas de agua bien caliente

2 bolsitas de té verde

3 cucharadas de azúcar blanca

2 tazas de agua mineral fría

2 cucharadas de jugo de limón

1 limón en rodajas (opcional) Cómo hacerlo 1. Coloca el agua dentro de una jarra de vidrio. Sumerge las bolsitas de té en el agua caliente y déjalas remojando durante 5 minutos, luego retíralas y deséchalas. Incorpora el azúcar y revuelve hasta que se haya disuelto completamente. Refrigera durante 35 minutos. 2. Agrega el agua mineral y el jugo de limón a la jarra con el té. Añade las rebanadas de limón de forma que floten en la superficie de la bebida. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.