Coctel de whisky con crema irlandesa Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Crema irlandesa, whiskey canadiense, leche y un toque de canela. Sirve esta mezcla dulce y suave sobre hielo. Ingredientes 60 mililitros licor de crema irlandesa (p. ej. Baileys®)

30 mililitros de whisky canadiense (p. ej. Crown Royal®)

1/4 taza de leche fría

1 pizca de canela en polvo

2 tazas de cubos de hielo Cómo hacerlo 1. Coloca la crema irlandesa, whisky y varios cubos de hielo en una coctelera. Agita y cuela dentro de un vaso con cubos de hielo frescos. Agrega la leche y una pizca de canela. Mezcla ligeramente y sirve.

