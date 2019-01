Malteada de triple chocolate Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Esta malteada mezcla helado de chocolate, chocomilk en polvo y jarabe de chocolate con leche y un toque de café espresso. Una verdadera delicia. Ingredientes 1 taza de leche

5 cubos de hielo

2 cucharadas de café espesso

2 cucharaditas de chocomilk en polvo

2 cucharaditas de jarabe de chocolate Cómo hacerlo 1. Coloca la leche, hielo y café en la licuadora y licua hasta tener una mezcla homogénea. Apaga la batidora y agrega el helado, chocomilk y jarabe de chocolate. Licua de nuevo hasta tener una malteada espesa y suave. Vierte dentro de 2 vasos y sirve inmediatamente.

