Chocolate caliente con chile Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Una bebida amarga, ligeramente picante y con un toque de vainilla. Podría decir que es la versión moderna de lo que nuestros ancestros mexicanos solían tomar. Ingredientes 1 1/2 tazas de agua

1 chile serrano verde, rebanado

4 tazas de agua

1/4 taza de cocoa en polvo

Hierve 1 1/2 tazas de agua en una olla y agrega el chile con todo y semillas. Deja que hierva de 5 a 10 minutos. Cuela el agua y desecha chile y semillas. Regresa el agua a la olla y agrega 4 tazas de agua, reduce el fuego a medio-bajo y deja que hierva lentamente. Incorpora la cocoa y el extracto de vainilla, cocina, moviendo constantemente, hasta que la cocoa se disuelva por completo, entre 5 y 10 minutos.

