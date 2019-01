Leche divina Tiempo Total 3 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 3 Min Porciones 5 Una combinación totalmente inesperada. Es tan refrescante que te sacará de apuros durante los días calurosos de mayo. Ingredientes 2 tazas de leche fría

1 lata o botella (355 mililitros) de refresco sabor lima-limón frío Cómo hacerlo 1. Mezcla la leche y el refresco en una jarra. Sirve. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.