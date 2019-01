Risotto con pollo y espárragos Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 2 Delicioso y auténtico risotto italiano con pollo y espárragos. Mucho mejor si se acompaña con una copa de vino italiano. Ingredientes 2 tazas de caldo de pollo

1 cucharada de aceite de oliva

2 dientes de ajo machacados

300 gr de filetes de pechuga de pollo cortados en trozos de 2 cm

2 cucharaditas de aceite de oliva

½ cebolla grande finamente picada 1 taza de arroz arborio

½ taza de vino blanco

1 manojo de espárragos finamente picados

½ cucharadita de orégano seco

½ cucharadita de albahaca seca

½ taza de queso parmesano recién rallado Cómo hacerlo 1. Pon a herivr el caldo de pollo en una olla pequeña. Tapa y manténlo caliente a fuego lento. 2. Calienta 1 cucharadita de aceite de oliva en una cacerola grande a fuego mediano. Agrega el ajo y dóralo 30 segundos hasta que suelte el olor. Agrega el pollo y cocina hasta que se dore. Reserva. 3. Calienta el resto del aceite de oliva en otra cacerola. Pon las cebollas a cocer por 3 minutos o hasta que estén blandas. Agrega el arroz y continúa la cocción hasta que el arroz se ponga opaco y la cebolla comience a dorarse. 4. Vierte el vino y agrega los espárragos. Revuelve constantemente mientras los cocinas, hasta que el vino se evapore. Reduce la temperatura a fuego a medio y agrega 1/3 del caldo de pollo caliente. Cocina, revolviendo constantemente, hasta que todo el líquido se haya absorbido. 5. Agrega 1/3 del caldo de pollo y sigue cocinando, sin dejar de revolver, hasta que se absorba. Sazona el risotto con orégano y albahaca. Vierte el resto del caldo y revuelve hasta que se haya absorbido por completo. Sazona con sal y pimienta al gusto. Aagrega el queso parmesano y el pollo. Cocina por 2 minutos y sirve. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.