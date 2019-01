Sandía al vodka Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 30 Trozos de sandía prácticamente inyectados en vodka durante 24 horas. Disfrútalos antes o después de la comida. Ingredientes 1 sandía grande

1 botella (750 mililitros) de vodka Cómo hacerlo 1. Haz un hoyo en la parte superior de la sandía, lo suficientemente grande como para albergar el fondo de la botella de bodka. Abre la botella y colócala boca abajo dentro del hoyo. Refrigera durante 24 horas. 2. Para servir, coloca la sandía en un platón que pueda contener el jugo y córtala en trozos.

