Dulces de leche con zanahoria Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 30 Bolitas de leche condensada con zanahoria rallada, cubiertas en una mezcla de azúcar con canela. Una golosina casera fácil de preparar. Ingredientes 500 gramos de zanahorias, peladas y ralladas

1 lata (397 gramos) de leche condensada

3 cucharadas de azúcar estándar

1 cucharada de canela molida Cómo hacerlo 1. Coloca las zanahorias y leche condensada en una olla de peltre pequeña. Mezcla muy bien y calienta a fuego medio, sin dejar de mover, hasta tener una consistencia espesa y pegajosa, entre 10 y 15 minutos. Deja enfriar. 2. Forma con la mezcla bolitas del tamaño de una nuez. 3. Mezcla el azúcar con la canela. Revuelca las bolitas en esta mezcla. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.