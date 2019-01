Nopales en almíbar Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Otra forma deliciosa de disfrutar de los de los nutritivos nopales, cocidos simplemente con azúcar y canela. Ingredientes 1 kilo de nopales, limpios y cortados en tiras gruesas

1 raja de canela

500 gramos de azúcar Cómo hacerlo 1. Cuece los nopales en agua hirviendo durante 10 minutos. Escurre. 2. Coloca la canela y 2 tazas de agua en una olla a fuego alto, y hierve durante 10 minutos. Agrega el azúcar, mezcla y hierve durante 5 minutos más. Incorpora los nopales y deja que todo hierva junto durante 10 minutos más. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.