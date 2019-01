Zanahorias glaseadas Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Bastoncitos de zanahoria guisados ligeramente en mantequilla y con un toque de azúcar mascabado. Una receta de guarnición sencilla y rápida. Ingredientes 4 cucharadas de mantequilla

1 kilo de zanahorias, peladas y cortadas en bastoncitos

2 cucharadas de azúcar mascabado Cómo hacerlo 1. Derrite la mantequilla en una cacerola a fuego medio-bajo. Agrega las zanahorias, y cocina durante 5 minutos, moviendo de vez en cuando. Espolvorea con el azúcar. Cocina durante 5 minutos más. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.