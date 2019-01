Ensalada de nopales sofritos Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 6 Receta de ensalada de nopales sofritos con con berros, jícama y jitomate cherry, aderezados con una vinagreta fácil de limón. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

6 nopales, cortados en tiras

Sal y pimienta al gusto

2 manojos de berros

1 jícama, pelada y rallada

1 taza de jitomates cherry rebanados

1/4 taza de jugo de limón

1/2 taza de aceite de oliva Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén grande y sofríe los nopales hasta que se hayan suavizado. Sazona con sal y pimienta. Deja enfriar y mezcla con los berros, jícama y jitomates cherry. 2. Coloca el jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta en un frasco con tapadera. Tapa y agita vigorosamente hasta integrar. Vierte sobre la ensalada y baña con cuidado.

