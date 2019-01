Ensalada de frutas con amaranto Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Receta de ensalada de papaya, melón, durazno y kiwi con amaranto y queso cottage, "aderezada" con jugos de manzana y limón, y un toque de miel. Ingredientes 1 papaya chica, pelada, sin semillas y cortada en rebanadas delgadas

4 kiwis, pelados y cortados en rebanadas delgadas

1 melón chino, pelado, sin semillas y cortado en rebanadas delgadas

3 duraznos, sin hueso y cortados en rebanadas delgadas

1 taza de jugo de manzana 1 limón, su jugo

3 cucharadas de miel de abeja

500 gramos de queso cottage

1. Coloca la papaya, kiwis, melón y duraznos en una ensaladera. 2. Aparte, mezcla los jugos de manzana y limón con la miel. Vierte sobre la fruta y revuelve con cuidado. 3. Sirve la ensalada en platos individuales y agrega queso cottage encima. Espolvorea con amaranto.

