Esquites con salsa miltomate Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Receta de granos de elote cocidos prácticamente al vapor con un poco de mantequilla, y servidos en una salsa de tomate verde milpero con chiles de árbol y mirasol. Ingredientes 5 chiles mirasol o guajillos

5 chiles de árbol

3 cucharadas de mantequilla

8 elotes, desgranados

1 cucharadita de sal

3 hojas de epazote

250 gramos de tomate verde milpero

Asa los chiles en un sartén grande a fuego moderado, volteando para que no se quemen. Retira sus semillas y tuéstalas en el mismo comal. Remoja los chiles en agua caliente hasta que estén suaves, aproximadamente 30 minutos. Reserva las semillas tostadas. 2. Mientras los chiles se remojan, derrite la mantequilla en una cacerola a fuego bajo. Agrega los granos de elote, sal y epazote. Tapa bien y cocina durante 15 minutos, moviendo de vez en cuando para que no se peguen. Destapa y cocina sin tapar hasta que los granos de elote estén completamente cocidos, aproximadamente 10 minutos más. Sigue moviendo de vez en cuando. 3. Cuece los tomates en agua hirviendo hasta que cambien de color, aproximadamente 5 minutos. Deja enfriar y muele con los chiles remojados, semillas tostadas, ajo y sal. 4. Sirve los esquites calientes y agrega la salsa de miltomate encima.

