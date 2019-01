Puré de manzana Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Si tienes más manzanas de las que te puedes comer, prepara este puré de manzana con jugos de naranja y limón. Sírvelo como postre para los niños o úsalo para otras recetas. Ingredientes 4 manzanas peladas, sin corazón y picadas

¾ de taza (190 mililitros) de agua

¼ de taza (60 gramos) de azúcar refinada

1. Coloca las manzanas, agua, azúcar y canela en una cacerola. Tapa y cocina a fuego medio de 15 a 20 minutos o hasta que las manzanas se hayan ablandado. Deja que se enfríen antes de hacerlas puré con un tenedor o machacador de papas.

