Quesadillas con tortilla de plátano macho Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Tortillas de puré de plátano macho rellenas de queso adobera y doradas en aceite caliente. Deliciosas servidas con crema y lechuga. Esta receta te va a encantar. Ingredientes 1 kilo de plátanos macho, sin pelar y cortados en rodajas

1 servilleta de tela

250 gramos de queso de adobera

Aceite, el necesario

250 gramos de crema

Cuece las rodajas de plátano en agua hirviendo hasta que estén suaves. Pela y hazlas puré con el machacador de frijoles. 2. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. 3. Toma 1 cucharada copeteada de puré de plátano macho y coloca sobre la servilleta húmeda. Extiende con la mano, como si fuera una tortilla. Coloca una tira de queso en el centro y dobla como quesadilla. Sella las orillas con la parte trasera de un tenedor para evitar que se salga el queso. Fríe en el aceite bien caliente hasta que se haya dorado por todos lados. Coloca sobre un plato cubierto con toallas de papel para eliminar el exceso de grasa. 4. Repite el procedimiento con el resto del puré de plátano y el queso. 5. Sirve las quesadillas con crema y lechuga picada.

