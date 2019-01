Fondue de requesón Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Fondue light de requesón con leche descremada un un toque de mostaza. Sirve sobre ramitos de coliflor y brócoli. Ingredientes 25 gramos de mantequilla

15 gramos de fécula de maíz

250 mililitros de leche descremada

1 cucharadita de mostaza

1 diente de ajo entero

Sal y pimienta al gusto

Derrite la mantequilla en una cacerola a fuego bajo. Añade la fécula de maíz, moviendo para deshacer los grumos. Sin dejar de mover, incorpora poco a poco la leche, hasta tener una mezcla homogénea. Añade la mostaza, ajo, sal y pimienta. Mezcla bien y cocina hasta que se haya espesado. Vierte dentro de una olla para fondue. (Si no tienes una olla para foundue, coloca esta cacerola sobre otra cacerola u olla más grande con agua hirviendo a fuego suave, a fin de crear un baño María). 2. Vierte la mezcla anterior dentro de una olla para fondue. (Si no tienes una olla para foundue, coloca la cacerola con la mezcla sobre otra cacerola u olla más grande con agua hirviendo a fuego suave, a fin de crear un baño María). 3. Pasa el requesón por un cedazo fino y agrega a la olla del foundue. Cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que se haya integrado. Retira el diente de ajo y sirve.

