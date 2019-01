Postre de arroz con crema y limón Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Postre fácil de arroz cocido con jugo y limón verde y crema chantilly. Una receta diferente, pero rica. Ingredientes 1 taza de azúcar

2 huevos

2 yemas de huevo

2/3 de taza de jugo de limón verde

3 tazas de arroz cocido

2 cucharadas de mantequilla derretida

1 cucharadita de ralladura de limón verde

1 taza de crema chantilly Cómo hacerlo 1. Mezcla el azúcar, huevos, yemas y jugo de limón en una cacerola a fuego bajo. Cocina, moviendo frecuentemente, hasta que se haya espesado, aproximadamente 10 minutos. Retira del fuego e incorpora el arroz, mantequilla y ralladura de limón. Mezcla bien y deja enfriar. Envuelve la crema chantilly. 2. Vierte dentro de refractarios individuales.

