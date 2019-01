Pay de manzana con costra de avena Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Una especie de pay volteado de manzana, en el que las rebanadas de manzana sirven de base y se cubren con una costra de avena. Una receta fácil a prueba de inexpertos. Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla

8 manzanas, peladas, descorazonadas y rebanadas

1 cucharadita de canela

1/2 taza de harina de trigo

1 taza de hojuelas de avena

1 taza de azúcar mascabado

1/2 taza de mantequilla, derretida Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa un refractario cuadrado con 2 cucharadas de mantequilla. 2. Acomoda las manzanas en el refractario y espolvorea con la canela. 3. Mezcla la harina con la avena, azúcar mascabado y mantequilla, hasta tener una masa uniforme. Extiende la masa sobre las manzanas, cubriéndolas completamente. 4. Hornea durante 40 minutos, o hasta que la costra del pay se haya dorado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.