Polvorones básicos Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Receta sencilla de polvorones básicos caseros con un toque de vainilla. Prepáralos fácil y rápidamente. Ingredientes 500 gramos de manteca vegetal

200 gramos de azúcar glass

2 huevos

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1 kilo de harina de trigo 1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 pizca de sal

1/2 taza de leche

1. Precalienta el horno a 180 °C. 2. Bate la manteca con batidora eléctrica, hasta acremar. Sin dejar de batir, agrega poco a poco el azúcar, hasta que se haya integrado completamente. Añade los huevos y sigue batiendo, luego incorpora la vainilla. 3. Cierne la harina con el bicarbonato y la vainilla. Incorpora poco a poco al resto de los ingredientes, alternando con la leche y batiendo a velocidad baja, hasta tener una masa homogénea. 4. Forma bolitas del tamaño de un limón y acomódalas en las charolas engrasadas. Aplana las bolitas ligeramente con las yemas de tus dedos. 5. Hornea durante 12 y 15 minutos en el horno precalentado. Retira del horno y coloca sobre una rejilla enfriadora. Espolvorea con azúcar glass.

