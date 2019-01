Tamales dulces fríos Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Receta de tamales dulces de masa de maíz con arroz, leche y un toque de canela. Endulzados con piloncillo. Ingredientes 250 gramos de masa de maíz

125 gramos de arroz entero

250 gramos de piloncillo granulado

3 tazas de leche

1 raja de canela

1. Licua la masa con el arroz, piloncillo, canela y leche. Vierte dentro de una olla y cocina, moviendo frecuentemente, hasta tener una pasta espesa. 2. Divide la masa de los tamales entre las hojas de elotes. Acomoda parados en un recipiente. Refrigera durante varias horas antes de servir. Sirve fríos.

