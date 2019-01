Manzanas con caramelo rojo Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Manzanas cubiertas de caramelo a base de azúcar y miel de maíz con un toque de colorante vegetal rojo. Ingredientes 2 tazas de azúcar

2/3 taza de agua

1/4 taza de mantequilla

3 cucharadas de miel de maíz

1/4 cucharadita de colorante vegetal rojo

Cómo hacerlo 1. Coloca el azúcar y el agua en una cacerola grande a fuego medio. Calienta hasta que el azúcar se haya disuelto. Agrega la mantequilla, miel y colorante vegetal. Sigue cocinando, moviendo frecuentemente, hasta que los ingredientes se hayan incorporado. 2. Retira del fuego y coloca sobre una olla más grande con agua hirviendo a fuego bajo. Cocina a baño María durante unos minutos, hasta tener un caramelo espeso. 3. Inserta palitos de paleta en las manzanas y sumerge una por una en el caramelo. Coloca sobre una charola forrada con papel encerado. Deja reposar hasta que el caramelo se haya endurecido.

