Ponche de guayaba con nieve de naranja Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 40 Jugos de guayaba, mermelada de piña, mango congelado y nieve de naranja con refresco de jengibre. Prepáralo para tu próxima fiesta infantil. Ingredientes 1 litro de jugo de guayaba

2 litros de refresco de jengibre (ginger ale)

340 gramos de mermelada de piña

450 gramos de trozos de mango congelado

2 litros de nieve de naranja, suavizada Cómo hacerlo 1. Refrigera el jugo de guayaba, refresco de jengibre y mermelada de piña durante por lo menos 1 hora. 2. Vierte el jugo de guayaba, refresco y mermelada en una ponchera y bátelos con un tenedor o batidora de mano. Sin dejar de batir, agrega el mango y mitad de la nieve hasta que tengas una mezcla uniforme. 3. Forma bolitas con el resto de la nieve y agrégalas a la ponchera justo antes de servir.

