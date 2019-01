Ensalada de pollo con piña Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Cubitos de pechuga de pollo, piña y chícharos frescos aderezados con mayonesa y servidos sobre hojas de lechuga orejona. Una receta muy fácil. Ingredientes 1 pechuga de pollo cocida, cortada en cubitos

1 taza de piña fresca cortada en cubitos

1 taza de chícharos frescos

1/2 taza de apio picado

2 rábanos pequeños, en rebanadas delgadas

3/4 taza de mayonesa

1 lechuga orejona, sus hojas separadas Cómo hacerlo 1. Mezcla en una ensaladera la pechuga de pollo, piña, chícharos, apio y rábanos en una ensaladera. Agrega la mayonesa y sazona con sal y pimienta.l Revuelve bien. Cubre con plástico adherente y refrigera durante 30 minutos. 2. Sirve la ensalada sobre hojas enteras de lechuga orejona. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.