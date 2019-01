Pollo con arroz Bombay Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 El pollo se barniza con una mezcla de mantequilla y curry y se hornea sobre arroz, especias y la fruta seca. Ingredientes 1 taza de arroz blanco crudo

185 g fruta seca mixta, picada

½ taza de cebolla picada

1½ cucharaditas de azúcar

1 cucharadita de sal 2 tazas de agua

1 pollo de 1½ kg en piezas

2 cucharadas de mantequilla derretida

4 cucharaditas curry en polvo

½ cucharadita de páprika Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180°C. 2. En un refractario o molde para hornear, coloca el arroz, frutas, cebolla, azúcar y sal. Agrega el agua. Coloca las piezas de pollo sobre el arroz. En un tazón pequeño, mezcla la mantequilla con el curry y la páprika. Barniza el pollo con esta mantequilla. Cubre el refractario con papel aluminio y hornea durante 1 hora o hasta que el pollo y el arroz se hayan ablandado.

