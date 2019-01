Filetes de pescado con chile a la plancha Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Receta de filetes de pescado sazonados con una salsa de dos chiles secos y especias, y cocidos a la plancha. Ingredientes 7 mirasol (guajillos), sin semillas

10 chiles de árbol secos

1 pizca de orégano seco

1 pizca de tomillo seco

Sal y pimienta al gusto

1 kilo de filetes de pescado Cómo hacerlo 1. Hierve todos los chiles en una olla con agua, hasta que estén suaves, aproximadamente 10 minutos. Licua con un poco de su agua de cocción, orégano, tomillo, sal y pimienta. 2. Precalienta el comal o la plancha a fuego medio-alto. 3. Pasa los filetes de pescado por los chiles molidos y asa en el comal caliente hasta que se hayan cocido completamente, entre 3 y 5 minutos por lado. 4. Sirve inmediatamente y acompaña con arroz blanco y verduras al vapor. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.