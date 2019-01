Salsa de mantequilla Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Una salsa de mantequilla con huevo y azúcar glass que se sirve tibia sobre pan o pastel de chocolate. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla

1 huevo

1 taza de azúcar glass Cómo hacerlo 1. Mezcla todos los ingredientes y caliéntalos a baño María hasta formar una salsa homogénea de consistencia suave. Sirve sobre pastel o panqué de chocolate.

