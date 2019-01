Betún de té chai Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 12 Dale un toque original a tu pastel con esté betún de mantequilla con té chai, leche y, por supuesto, azúcar glass. Ingredientes 2 sobrecitos de té chai

1/4 taza de agua hirviendo

1 taza de mantequilla sin sal, suavizada

8 tazas de azúcar glass

1. Prepara un té bien cargado remojando los sobrecitos de té chai en el agua hirviendo durante 10 minutos. 2. Mientras, bate la mantequilla en un tazón grande hasta tener una consistencia esponjosa. Añade el azúcar glass y sigue batiendo hasta incorporar bien. 3. Vierte el té dentro de la leche fría e incorpora la mezcla al resto de los ingredientes; sigue batiendo hasta tener un betún uniforme y esponjado.

