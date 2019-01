Betún de chocolate con Cocoa-Cola® Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 10 ¿Quieres un betún de chocolate original? Prueba esta combinación de cocoa con refresco de cola y nueces. ¡Tan delicioso como diferente! Ingredientes 6 cucharadas de refresco de cola

3 cucharadas de cocoa en polvo

1/2 taza de mantequilla

4 tazas de azúcar glass

1 taza de nueces picadas

Coloca la mantequilla, cocoa y refresco de cola en una cacerola chica a fuego medio. Deja que suelte el hervor, retira del fuego y mezcla con el azúcar glass, nueces picadas y vainilla. Aplica este betún caliente.

