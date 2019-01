Betún de chocolate blanco fácil Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Chocolate blanco y crema ácida es todo lo que necesitas para preparar este betún fácil y rápido. ¡Le fascina a los niños! Ingredientes 250 gramos de chocolate blanco, picado

1 1/8 tazas de crema ácida Cómo hacerlo 1. Derrite el chocolate a baño María, moviendo de vez en cuando para que no se pegue. Retira del fuego poco antes de que se derrita por completo y revuelve con una espátula hasta tener una consistencia suave. Permite que se enfríe, hasta que notes que se empieza a poner firme, e incorpora la crema. Mezcla bien y aplica sobre tu pastel. 2. Si deseas un betún más esponjoso, permite que se enfríe completamente y bátelo con la betidora electrica hasta alcanzar la consistencia deseada.

