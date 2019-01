Betún de chocolate con leche condensada Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 20 Un betún espeso de chocolate semi amargo y vainilla con el toque dulce de la leche evaporada que tanto nos gusta. Ingredientes 55 gramos de chocolate semi amargo

1 lata (397 gramos) de leche condensada

1 pizca de sal

1 cucharada de agua

1. Coloca el chocolate, leche condensada y sal en un cazo chico a fuego medio. Cocina, sin dejar de mover, hasta tener una consistencia espesa, aproximadamente 10 minutos. 2. Retira del fuego. Agrega el agua, revuelve y deja enfriar. Incorpora la vainilla. Puedes conservar este betún durante unos días a temperatura ambiente.

