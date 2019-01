Betún de chocolate y amareto Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 25 Min Porciones 12 Una combinación irresistible de chocolate semiamargo y licor de almendra, capaz de convertir cualquier pastel en un verdadero agasajo para el paladar. Ingredientes 340 gramos de chocolate semi amargo, picado

3/4 taza de amareto o licor de almendra

1 taza de mantequilla, en trozos Cómo hacerlo 1. Coloca el chocolate y amareto en una cacerola a fuego bajo. Cocina, moviendo constantemente, hasta que el chocolate esté casi derretido. Retira del fuego y sigue moviendo hasta que el chocolate se derrita por completo. Incorpora la mantequilla, un trozo a la vez, y sigue moviendo hasta tener una mezcla homogénea y suave. Regrigera hasta que el betún adquiera una consistencia untable.

