Betún blanco para pastel de boda Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Un betún para pastel de bodas, con un toque de almendra, similar al que utilizan los pasteleros profesionales. Esta receta es más fácil de lo que te imaginas. Ingredientes 1 taza de manteca vegetal

4 tazas de azúcar glass

4 cucharadas de leche

1 1/2 cucharaditas de extracto de almendra Cómo hacerlo 1. Mezcla todos los ingredientes en un tazón y bate con batidora eléctrica a velocidad baja hasta incorporarlos perfectamente, logrando una consistencia muy suave.

