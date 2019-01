Betún de caramelo con nuez Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Una exquisita mezcla de crema, azúcar mascabado y nueces digna de los paladares más exigentes. Prueba este betún de caramelo sobre tus pasteles de chocolate o vainilla. Ingredientes 455 gramos de azúcar mascabado

1 taza de crema para batir

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/4 taza de nuez picada Cómo hacerlo 1. Coloca el azúcar y la crema en un cazo chico y deja que empiece a hervir a borbotones; permite que hierva 1 minuto. Agrega el bicarbonato y hierve 1 minuto más. Retira del fuego. Agrega la mantequilla, pero no revuelvas. 2. Permite que la mezcla se enfríe, luego bate bien. Incorpora las nueces. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.