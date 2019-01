Betún de caramelo para pastel Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 El azúcar mascabado intensifica el sabor a caramelo de este betún de mantequilla que hará de tu pastel uno verdaderamente excepcional. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla

1 taza de azúcar mascabado

1/4 cucharadita de sal

6 cucharadas de leche

3 tazas de azúcar glass Cómo hacerlo 1. Derrite la mantequilla en una cacerola e incorpora el azúcar y la sal. Mezcla y deja que hierva durante 2 minutos, moviendo constantemente. Retira del fuego y, sin dejar de mover, agrega la leche. 2. Regresa a la estufa y deja que hierva de nuevo. Retira del fuego y deja que se entibie (entre 20 y 25 minutos, aproximadamente). Incorpora el azúcar glass y bate hasta tener una consistencia lo suficientemente suave y fría como para untarla sobre un pastel. Es probable que necesites agregar unas gotas de leche si el betún se endurece demasiado.

