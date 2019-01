Champiñones con ajo y chile Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Champiñones guisados con un poco de ajo picado, tiras de chile guajillo frito y un toque de jugo de limón. Ingredientes 1 cucharada de aceite de oliva

1 diente de ajo grande, picado

5 chiles guajillos, desvenados y en tiras

1/2 kilo de champiñones frescos, fileteados

1 limón, su jugo

1. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Agrega el ajo y sofríe durante unos segundos, sin dejar que se dore. Añade el chile guajillo y fríe cuidando que no se queme. 2. Incorpora los champiñones y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que estén suaves, aproximadamente 15 minutos. 3. Unos minutos antes de apagar el fuego, agrega el jugo de limón y sazona con sal al gusto. Sirve inmediatamente.

